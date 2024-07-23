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08:26, 23 июля 2024Бывший СССР

Штурмовая группа ВСУ под конвоем прибыла в район Купянска

Марочко: штурмовая группа ВСУ под усиленной охранной прибыла под Купянск

Фото: Reuters

Штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, группа военнослужащих численностью до роты не имеет реального боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались им непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«Выдвижение в так называемую красную зону шло под конвоем», — добавил Марочко, предположив, что речь идет о группа мобилизованных граждан Украины из числа заключенных.

Ранее стало известно, что Киев освободил 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.

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      Марина Совина
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