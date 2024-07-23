Марочко: штурмовая группа ВСУ под усиленной охранной прибыла под Купянск

Штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, группа военнослужащих численностью до роты не имеет реального боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались им непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«Выдвижение в так называемую красную зону шло под конвоем», — добавил Марочко, предположив, что речь идет о группа мобилизованных граждан Украины из числа заключенных.

Ранее стало известно, что Киев освободил 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.

