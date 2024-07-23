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10:26, 23 июля 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело после группового избиения девушки

СК: в Благовещенске возбуждено дело из-за избиения девушки, снятого на видео

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Благовещенске следователи возбудили дело после публикации в соцсетях видео с групповым избиением девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, возбужденное уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») планируют передать в следственное управление. Сотрудники СКР установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к жесткому избиению.

На опубликованном видео несколько молодых людей в медицинских масках издеваются над молодой россиянкой, которую обвиняют в хищении 300 тысяч рублей у магазина. Девушка объясняет, что ее подставили, но мужчины наносят ей удары, а после сбривают волосы, обливают зеленкой и велят просить прощения.

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      Екатерина Кашурникова
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