Стали известны подробности жизни пытавшейся задушить сына россиянки

В Свердловской области органы опеки вернули сына пытавшейся его задушить матери

В Каменске-Уральском Свердловской области органы опеки вернули сына пытавшейся его задушить матери. Он должен был жить с бабушкой, пишет «360».

Ранее сообщалось, что россиянка рассталась с супругом и решила издевательствами над общим ребенком заставить того вернуться. Позже она объяснила, что видео было снято год назад, но выложить кадры в социальные сети она решилась только сейчас.

Подробности жизни пытавшейся задушить сына россиянки стали известны изданию из разговора с ее знакомыми. Со слов ее окружения, девушка работала в ночном клубе, иногда выпивала, в том числе якобы и во время первой беременности.

По данным издания, у россиянки кроме сына есть еще старшая дочь. Ее также передавали под опеку бабушки, но уже также вернули матери.

«Сейчас, насколько я знаю, дети с ней находятся. Сегодня моя подруга общалась с ней, она находилась дома, и дети были с ней», — рассказала «360» знакомая семьи, добавив, что агрессивного отношения к дочери с ее стороны не наблюдалось.

Как сообщал «Ленте.ру» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении девушки возбудили два уголовных дела. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.