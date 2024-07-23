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12:11, 23 июля 2024Экономика

Стало известно о возможном возобновлении выпуска KitKat в России

«Царьград»: в Nestle задумались о возобновлении выпуска шоколада KitKat в Перми

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Компания Nestle задумалась о возобновлении производства шоколада KitKat в Перми. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на собственный источник.

Выпуск шоколада в стране может возобновиться с осени, пишет издание. При этом в пресс-службе Nestle в ответ на соответствующий запрос РБК Пермь пояснили, что «не комментируют слухи».

В марте 2022 года Nestle сообщила о планах прекратить производство и реализацию в РФ продукции под брендами KitKat и Nesquik. Компания сосредоточится на поставках на местный рынок базовых товаров, включая детское и молочное питание, добавили там, объяснив изменение стратегии событиями на Украине.

Этой весной стало известно, что производители шоколада стали снижать вес сладостей из-за роста цен на какао-масла. Так, компания Nestle выпустила на рынок батончики с ароматом лесного ореха, весившие на две трети меньше, чем батончики конкурентов. Новый шоколадный пончик KitKat также оказался покрыт шоколадом не полностью. В будущем, по данным Bloomberg, компании станут наращивать число товаров с содержанием арахисового масла и карамели вместо шоколада.

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      Лилиана Набиуллина
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