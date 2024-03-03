Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

Bloomberg: производители шоколада стали отказываться от какао из-за роста цен

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада и автоматизируют процесс. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, компания Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Кроме того, новый шоколадный пончик Kit Kat покрыт шоколадом только частично.

Уточняется, что производители будут увеличивать число товаров с содержанием арахисового масла и карамели вместо шоколада.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао резко выросли на фоне опасений сокращения урожая в Западной Африке из-за засухи. Как сообщили крупнейшие поставщики какао, в ближайшее время шоколад в России подорожает примерно на 30 процентов.

