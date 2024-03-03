Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
23:05, 3 марта 2024Экономика

Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

Bloomberg: производители шоколада стали отказываться от какао из-за роста цен

Фото: Luc Gnago / Reuters

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада и автоматизируют процесс. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, компания Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Кроме того, новый шоколадный пончик Kit Kat покрыт шоколадом только частично.

Уточняется, что производители будут увеличивать число товаров с содержанием арахисового масла и карамели вместо шоколада.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао резко выросли на фоне опасений сокращения урожая в Западной Африке из-за засухи. Как сообщили крупнейшие поставщики какао, в ближайшее время шоколад в России подорожает примерно на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали поставок дальнобойных ракет на Украину

      Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

      В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний

      Мэр Ростова предложил жительнице обрушившегося дома купить новое жилье в кредит

      Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

      Украине предрекли поражение без новой военной помощи со стороны США

      В США описали сценарий войны с Россией

      Стало известно о проигрыше Украины в энергетической войне с Россией

      Президент Сербии не исключил отправку западных войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше