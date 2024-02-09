Какао рекордно подорожало из-за глобальной проблемы

Какао-бобы на Нью-Йоркской бирже подорожали до рекордных $5991 за тонну

Мировые цены на какао резко выросли на фоне опасений сокращения урожая в Западной Африке из-за засухи. О подорожании популярного лакомства из-за глобальной проблемы свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Фьючерсы на какао-бобы выросли в цене до 5912 долларов за тонну. На максимуме их стоимость поднималась до 5991 доллара за тонну сырья для производства шоколада. С начала 2023 года какао-бобы подорожали почти вдвое и установили новый исторический рекорд.

Трейдеры опасаются еще одного слабого с точки зрения урожая года, и эти опасения подтверждаются феноменом Эль-Ниньо, который угрожает сборам какао-бобов в Западной Африке из-за жаркой и сухой погоды, — заявил аналитик Price Futures Group Джек Сковилль.

Как сообщили крупнейшие поставщики какао, в ближайшее время шоколад в России подорожает примерно на 30 процентов. На предстоящий рост цен влияют падение переработки какао-бобов во всем мире и последствия неурожая, из-за которого объемы сырья упали на треть (36 процентов). Кроме того, на цены влияет запрет ЕС продавать кофе, какао-бобы и природный каучук, произведенные на территориях, где до этого были вырублены деревья.

Цены на какао-бобы растут с середины января: поставщики объяснили изменение стоимости сырья ослаблением курса валют и удорожанием морских перевозок из-за кризиса в Красном море. Также влияют на цены уменьшающиеся запасы — последние три года урожай бобов был маленьким из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке.