Стало известно об экстренной медицинской помощи Байдену

Dossier: Байдену потребовалась экстренная помощь, COVID был лишь предлогом

На прошлой неделе президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время рабочей поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщает издание The Dossier.

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующее сообщение было зашифровано по зашифрованным полицейским радиоволнам. «Простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции», — пишут авторы материала, отмечая, что коронавирус стал лишь предлогом для срочной госпитализации Байдена.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден испытывает мягкие симптомы коронавируса и планирует находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре.