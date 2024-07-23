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13:08, 23 июля 2024Россия

Суточные потери ВСУ увеличились

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2040 военнослужащих

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2040 военнослужащих. Об увеличении потерь украинских войск журналистам сообщило Минобороны России.

Больше всего ВСУ потеряли в ходе боестолкновений с подразделениями российских группировок войск «Юг» и «Запад» — 750 и 490 человек личного состава соответственно.

Еще 800 украинских военнослужащих Киев лишился в зоне ответственности подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр», следует из ежедневной сводки оборонного ведомства.

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Днем ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщили, что противник за сутки потерял до 1970 бойцов. Таким образом, суточные потери украинской армии выросли на 70 человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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