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11:31, 23 июля 2024Мир

Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты США

Трамп объяснил выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты США «хорошей химией»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат на этот пост Дональд Трамп объяснил выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президента США «хорошей химией». Трампа цитирует РИА Новости.

«Между нами всегда была хорошая "химия". Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо», — сказал бывший американский лидер.

Трамп добавил, что между ним и Вэнсом «просто автоматически случилась "химия"».

Ранее британское издание The Telegraph писало, что решение Трампа выбрать на должность вице-президента страны Вэнса должно стать тревожным сигналом для Европы.

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      Виктория Кондратьева
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