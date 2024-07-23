Трамп объяснил свой выбор кандидата в вице-президенты США

Трамп объяснил выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты США «хорошей химией»

Бывший американский лидер и кандидат на этот пост Дональд Трамп объяснил выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президента США «хорошей химией». Трампа цитирует РИА Новости.

«Между нами всегда была хорошая "химия". Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо», — сказал бывший американский лидер.

Трамп добавил, что между ним и Вэнсом «просто автоматически случилась "химия"».

Ранее британское издание The Telegraph писало, что решение Трампа выбрать на должность вице-президента страны Вэнса должно стать тревожным сигналом для Европы.