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14:11, 23 июля 2024Путешествия

Турист устроил драку на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже

Daily Mail: в Таиланде туриста нашли бездыханным с ножевыми ранениями

Фото: Don Huan / Shutterstock / Fotodom

Австралийский турист устроил драку с другим иностранцем на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 35-летний Лиам Майкл Росс встретил американца Рэндалла Оуэна Джонсона в баре провинции Краби, Таиланд, где между ними возник спор. Позже двое мужчин вновь пересеклись по пути в отель и начали драку. После случившегося Росса нашли без признаков жизни на пляже.

По данным полиции, австралиец получил ножевое ранение в живот, руку и ногу. Джонсона арестовали по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.

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      Марк Успенский
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