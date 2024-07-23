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19:05, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала о вырезанных сценах

Звезда «Выжить в Дубае» Самойлова: огромное количество моментов не вошло в эфир

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница экстремального шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на канале ТНТ, блогерша Оксана Самойлова рассказала о вырезанных из передачи сценах. Подробности она раскрыла в проекте «Дерзкая готовка», выпуск которого доступен на YouTube.

«Вы даже не представляете, какое количество событий, моментов, разговоров и всего остального не вышло в монтаж, потому что мы снимаем 48 часов, а вы видите только два часа», — отметила Самойлова.

По словам звезды проекта, в эфир шоу входят только самые пиковые моменты. Однако, как подчеркнула блогерша, помимо скандалов, на съемках «Выжить в Дубае. Возвращение» было огромное количество добрых и забавных эпизодов. «Мне кажется, нужно выпустить вообще отдельный эпизод шоу о шоу, рассказ именно о том, как все было за кадром, что не вошло в монтаж, потому что это отдельная история, это было бы просто потрясающе», — заключила она.

Ранее блогерша и звезда проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» Виктория Боня рассказала о вырезанных из шоу сценах с конфликтами. В частности, у нее были разногласия с участниками проекта Надеждой Сысоевой и Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), однако эти конфликты не попали в выпуск передачи.

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      Олег Давыдов
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