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14:04, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Боня рассказала о вырезанных из шоу на ТНТ сценах конфликтов

Виктория Боня заявила о вырезанных сценах с конфликтами звезд в «Выжить в Дубае»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая, блогерша и звезда проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» на канале ТНТ Виктория Боня рассказала о вырезанных из шоу сценах с конфликтами участников. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Очень много чего вырезали, настолько много, что серия приняла другой ракурс, другой вид», — высказалась Боня о третьей серии «Выжить в Дубае. Возвращение».

По ее словам, при монтаже из серии вырезали огромное количество конфликтов и споров. В частности, как заявила звезда шоу, у нее были разногласия с участниками проекта Надеждой Сысоевой и Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), однако эти конфликты не попали в выпуск передачи.

Ранее участница шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ, актриса Анна Хилькевич призналась, что по окончании проекта месяц приходила в себя.

Премьера «Выжить в Дубае. Возвращение» состоялась на ТНТ 16 июня 2024 года. Ведущими проекта стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В эфире передачи команда знаменитостей и «народная» команда, состоящая из конкурсантов, которые не связаны с шоу-бизнесом, соревнуются за денежный приз в размере 10 миллионов рублей.

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      Олег Давыдов
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