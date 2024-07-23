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07:58, 23 июля 2024Из жизни

Учительница католической школы отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде

В США учительница домогалась 14-летнего школьника

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В США арестовали бывшую учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику откровенные фото в мессенджере. Об этом сообщает New York Post.

24-летнюю Аланис Пиньон арестовали в четверг, 18 июля, в городе Уилмингтон. До 30 июня она работала учительницей в Католической школе Святой Марии Магдалины. Следователи выяснили, что женщина вела личную переписку со многими учениками, а одному из них отправляла фото «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.

Пиньон обвинили в сексуальных домогательствах к лицу младше 18 лет, создании угрозы благополучию ребенка, а также в непристойном обнажении. Ей назначен залог в 46 тысяч долларов.

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В беседе с New York Post преподобный Джеймс Кирк из прихода Святой Марии Магдалины, при котором работала Пиньон, рассказал, что ее взяли на неполную ставку в июне 2023 года. При этом перед зачислением в школу ее проверили на предмет прошлых правонарушений.

Ранее в США учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала школьника на территории учебного заведения, приговорили к четырем годам тюрьмы. Расследование в отношении женщины началось в октябре 2023 года.

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      Никита Савин
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