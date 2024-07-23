Украина получит более трех миллиардов долларов от США

«РБК-Украина»: Киев получит 3,9 миллиарда долларов от США

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении гранта от США в размере 3,9 миллиардов долларов (более 340 миллиардов рублей). Об этом сообщает «РБК-Украина».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что деньги будут потрачены на зарплаты спасателей, учителей, медиков, а также на программы социальной поддержки.

Средства будут направлены через структуры Мирового банка. США передают их Украине в качестве безвозвратной помощи.

Ранее стало известно, что Австрия решила выделить Украине и Молдавии дополнительно 10 миллионов евро (более 950 миллионов рублей). С учетом этого государственная помощь Австрии в настоящее время превышает 250 миллионов евро (около 24 миллиардов рублей).