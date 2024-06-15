Австрия решила выделить Украине и Молдавии дополнительно 10 миллионов евро

Австрия направит Украине и Молдавии дополнительную гумпомощь в 10 млн евро

Австрия решила направить в качестве дополнительной гуманитарной помощи в размере 10 миллионов евро Украине и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В пресс-релизе ведомства говорится, что средства будут выделены из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF). С учетом этого, государственная помощь Австрии в настоящее время превышает 250 миллионов евро, отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что Вена с первого дня оказывает широкую гуманитарную помощь украинскому народу. Выделенные средства будут переданы гуманитарным организация на Украине и Молдавии, из них шесть миллионов евро отправятся Nachbar in Not (Соседи в беде) для оказания экстренной помощи нуждающимся. Речь идет о поставках питьевой воды, продуктов питания и временном жилье. По два миллиона евро получат Международный комитет Красного Креста (МККК) и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

13 июня премьер Великобритании Риши Сунак объявил на саммите G7 в Италии о выделении пакета помощи Украине почти на 300 миллионов евро (242 миллиона фунтов стерлингов).