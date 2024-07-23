Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 23 июля 2024Бывший СССР

Украина получит кредит на закупку ядерного топлива

Украинский «Энергоатом» получит кредит в £181 млн на закупку ядерного топлива

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская госкомпания «Энергоатом» получит кредит в 181 миллион фунтов на развитие ядерной отрасли. Соответствующее соглашение заключено с консорциумом международных банков, состоящим из Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что кредит предоставляется «Энергоатому» на пять лет под гарантии правительства Великобритании. Полученные средства направят на закупку ядерного топлива у британской компании Urenco, занимающейся обогащением урана.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на Украину через Польшу и Румынию продолжают ввозить отработавшее ядерное топливо. По его словам, ввоз этих отходов в страну курирует глава офиса президента республики Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась новая версия гибели блогерши МотоТани. Аварию мог спровоцировать турецкий байкер

      Девушка услышала странный звук за окном и сделала ужасающее открытие

      Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата на СВО наградили за спасение жизни

      Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом

      Политолог призвал не ждать от Трампа перехода на сторону России

      Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2»

      В США назвали причину рекордного дефицита бюджета

      Назван повод срочно обратиться к врачу после укуса насекомого

      Захарова предостерегла Запад от передачи Украине доходов от активов России

      Выступавшая за Россию теннисистка пожаловалась на условия проживания на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше