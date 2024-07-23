Украинский «Энергоатом» получит кредит в £181 млн на закупку ядерного топлива

Украинская госкомпания «Энергоатом» получит кредит в 181 миллион фунтов на развитие ядерной отрасли. Соответствующее соглашение заключено с консорциумом международных банков, состоящим из Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что кредит предоставляется «Энергоатому» на пять лет под гарантии правительства Великобритании. Полученные средства направят на закупку ядерного топлива у британской компании Urenco, занимающейся обогащением урана.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на Украину через Польшу и Румынию продолжают ввозить отработавшее ядерное топливо. По его словам, ввоз этих отходов в страну курирует глава офиса президента республики Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations.