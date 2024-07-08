В России заявили о превращении Украины в свалку высокоопасных отходов

Начальник войск РХБЗ ВС РФ: на Украину ввозится отработавшее ядерное топливо

На Украину продолжают ввозить отработавшее ядерное топливо через Польшу и Румынию, превращая республику в свалку высокоопасных отходов. Об этом во время брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, ввоз отработавшего ядерного топлива в страну курирует глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations.

На брифинге Кириллов также заявил, что в ходе боевых действий украинские войска более 400 раз применяли токсичные химикаты нелетального действия, в том числе из США.