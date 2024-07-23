В успехе Трампа на президентских выборах усомнились

Американист Ярыгин: шансы Харрис на победу в президентской гонке не провальны

Шансы на победу у потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, действующего вице-президента Камалы Харрис, пока что не провальные и зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме, считает политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Политолог усомнился в том, что шансы на успех экс-президента Дональда Трампа очевидны. Если Харрис выберет себе в вице-президенты бывшую первую леди Мишель Обаму, или губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, или другого кандидата, узнаваемого на федеральном уровне и обладающего избираемостью, то они вполне смогут составить конкуренцию Трампу и сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу, убежден американист.

«Но не потому что Харрис успешная, а потому что и Трамп, и Вэнс, и Харрис, все вместе они обладают очень высоким уровнем недоверия. Поэтому сейчас я бы не сказал, что у Трампа очевидные шансы на успех, и я бы не сказал, что у Харрис очевидные шансы на успех или поражение. Нужно дождаться того второго человека, который пойдет в тандеме с ней, тогда будет ясно. Сама Харрис не обладает, конечно, такой силой, чтобы победить Трампа», — поделился Ярыгин.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

