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09:48, 23 июля 2024Бывший СССР

В Бишкеке предложили нестандартное решение проблемы пробок

Мэрия Бишкека введет график поездок на автомобилях для решения проблемы пробок

Фото: Oleg Znamenskiy / Shutterstock / Fotodom

Власти столицы Киргизии разработали законопроект, позволяющий решить проблему пробок в городе путем установления графика и запрета автомобилям с определенными номерами ездить в некоторые дни. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Как пишет издание, автомобили с регистрационными номерами, заканчивающимися на определенную цифру, не смогут ездить по Бишкеку в определенные будние дни — если, например, номер заканчивается на 1 и 2 — нельзя будет ездить по понедельникам.

Нарушителей графика предлагается штрафовать на 1000 сомов для физлиц и 5000 сомов для юрлиц (1037 и 5186 рублей соответственно). Ограничения на передвижение будут действовать в рабочие дни с 7:00 до 21:00, что, по мнению мэрии, должно разгрузить дороги столицы примерно на 20 процентов.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Бишкек и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества.

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      Валентин Карант
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