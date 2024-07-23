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07:23, 23 июля 2024Мир

В ЕС начали изучать новую концепцию санкций

Глава МИД Испании Альбарес: в ЕС хотят принять санкции против «гибридных угроз»
СюжетДиверсии в России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза начали рассматривать возможность принятия санкций против источников «гибридных угроз» в рамках украинского кризиса. Об изучении новой концепции санкций рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам встречи в Брюсселе, поддержав стремление союза к единству в отношении поддержки Киева, передает ТАСС.

«Мы собираемся принять меры против тех, кто несет ответственность за гибридные угрозы: тех, кто использует мигрантов или устраивает диверсии, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу России», — отметил глава испанской дипломатии.

По словам Альбареса, Испания будет стремиться координировать помощь по защите и восстановлении энергетической инфраструктуры Украины совместно с партнерами по G7.

Ранее экономист Кайл Шостак спрогнозировал два сценария развития антироссийских санкций в случае победы американского предпринимателя Дональда Трампа в выборах президента США. По его словам, в худшем случае последует резкая эскалация ужесточения ограничений, поскольку, теряя власть, Демократическая партия может решить «напоследок хлопнуть дверью».

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      Александра Синицына
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