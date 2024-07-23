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05:49, 23 июля 2024Мир

Озвучено будущее антироссийских санкций в случае победы Трампа на выборах

Экономист Шостак: санкции против РФ могут сильно ужесточить при победе Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Санкционное давление на Россию может только усилиться в случае победы американского предпринимателя Дональда Трампа на президентских выборах. Ужесточение ограничений может пойти по двум сценариям, такое будущее спрогнозировал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, передает ТАСС.

«Во-первых, в случае если будет понятно, что шансы демократов и республиканцев примерно равны, санкционные усилия будут более-менее прогнозируемыми и мы увидим заявленные три-четыре раунда санкций по итогам этого года», — разъяснил экономист.

По словам Шостака, второй сценарий менее оптимистичен, так как согласно ему после выборов, на которых Трамп станет президентом, последует резкая эскалация ужесточения антироссийских санкций, которая и без того планировалась по всем фронтам.

«Особенно реалистичен этот сценарий в случае, если действующая администрация поймет в какой-то момент, что ее шансы на выборах резко сокращаются, и решит напоследок хлопнуть дверью, подняв ставки и значительно усилив санкционную риторику», — заключил эксперт.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. Новым кандидатом на президентский пост от Демократической партии может стать действующий вице-президент Камалы Харрис, американский лидер поддержал такое решение. Тем временем Дональд Трамп заявил, что для него открылась исключительная возможность за один год победить на выборах сразу двух кандидатов-демократов.

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      Марина Совина
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