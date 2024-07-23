Трамп заявил об уникальной возможности для победы на выборах

Трамп заявил об уникальной возможности победить на выборах сразу 2 демократов

Экс-президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что в рамках президентской гонки ему выпала уникальная возможность победить сразу двух кандидатов от Демократической партии. Его слова приводит предвыборный штаб в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», — отметил в своей речи Трамп.

Ранее вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Она сообщила, что испытывает смешанные чувства, и назвала избирательную кампанию демократов американскими горками.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. Он также делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену. Из-за отказа действующего президента от борьбы общественность начала подозревать, что его уже нет в живых.

