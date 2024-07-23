Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 23 июля 2024Мир

Трамп заявил об уникальной возможности для победы на выборах

Трамп заявил об уникальной возможности победить на выборах сразу 2 демократов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Экс-президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что в рамках президентской гонки ему выпала уникальная возможность победить сразу двух кандидатов от Демократической партии. Его слова приводит предвыборный штаб в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», — отметил в своей речи Трамп.

Ранее вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Она сообщила, что испытывает смешанные чувства, и назвала избирательную кампанию демократов американскими горками.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. Он также делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену. Из-за отказа действующего президента от борьбы общественность начала подозревать, что его уже нет в живых.

Что думаешь? Оцени!
      Александра СиницынаМарина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обращение Шварценеггера признали дискредитацией Вооруженных сил РФ. Актер включен в список артистов-патриотов Украины

      Реакцию Байдена на давление однопартийцев раскрыли

      Трамп заявил об уникальной возможности для победы на выборах

      Два БПЛА сбили в российском регионе

      Мужа и жену арестовали за непристойные действия с текилой на глазах у людей

      Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

      Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

      Байден делегировал полномочия по закону о помощи Украине

      Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США

      Байден подключился к выступлению Харрис по аудиосвязи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше