В США начали подозревать, что Байдена нет в живых. Его не видели на публике уже двое суток

Белый дом: президент США Байден 22 июля встречался с чиновниками

В США начали подозревать, что президента страны Джо Байдена нет в живых, поскольку его не видели на публике уже двое суток.

В частности, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Бобер потребовала доказательств, что президент США Джо Байден жив.

Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо Лорен Боберт конгрессвумен от Республиканской партии

Запрос «Где Джо Байден?» вышел на первое место в Х

Тем временем запрос «Где Джо Байден?» вышел на первое место среди пользователей соцсети Х в США в категории «Политика».

Пользователи соцсетей начали распространять слухи о смерти Байдена на фоне его заявления о выходе из предвыборной гонки, а также заражения коронавирусом.

Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо? Кайл Беккер журналист

Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что отсутствие Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в США государственном перевороте.

Кроме того, пользователи оставили в комментариях под последней записью в официальном X-аккаунте американского лидера требование сфотографировать Байдена с выпуском свежей газеты.

При этом Байден сегодня, 22 июля, опубликовал пост в Х, в котором говорится, что он не покинет свой пост.

Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом Джо Байден президент США

В Белом доме ответили на слухи о смерти Байдена

В Белом доме, комментируя слухи о смерти президента США, заявили, что 22 июля Байден провел несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность.

Отмечается, что американский лидер заслушал доклад от своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал и от советника Джейка Салливана. Обе встречи прошли виртуально.

В свою очередь лечащий врач политика Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью прошли, его пульс, кровяное давление и частота дыхания «абсолютно нормальные».

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Байден с помощниками готовит речь для выступления перед американцами в связи со своим решением выйти из президентской гонки. Однако его окружение просит несколько повременить с обращением к нации.

21 июля Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он заверил, что останется на посту главы государства до конца своего срока. Участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Новый глава государства вступит в должность после инаугурации, которая обычно проводится в январе следующего года.