В США начали подозревать, что президента страны Джо Байдена нет в живых, поскольку его не видели на публике уже двое суток.
В частности, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Бобер потребовала доказательств, что президент США Джо Байден жив.
Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо
Запрос «Где Джо Байден?» вышел на первое место в Х
Тем временем запрос «Где Джо Байден?» вышел на первое место среди пользователей соцсети Х в США в категории «Политика».
Пользователи соцсетей начали распространять слухи о смерти Байдена на фоне его заявления о выходе из предвыборной гонки, а также заражения коронавирусом.
Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?
Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что отсутствие Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в США государственном перевороте.
Кроме того, пользователи оставили в комментариях под последней записью в официальном X-аккаунте американского лидера требование сфотографировать Байдена с выпуском свежей газеты.
При этом Байден сегодня, 22 июля, опубликовал пост в Х, в котором говорится, что он не покинет свой пост.
Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом
В Белом доме ответили на слухи о смерти Байдена
В Белом доме, комментируя слухи о смерти президента США, заявили, что 22 июля Байден провел несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность.
Отмечается, что американский лидер заслушал доклад от своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал и от советника Джейка Салливана. Обе встречи прошли виртуально.
В свою очередь лечащий врач политика Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью прошли, его пульс, кровяное давление и частота дыхания «абсолютно нормальные».
Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Байден с помощниками готовит речь для выступления перед американцами в связи со своим решением выйти из президентской гонки. Однако его окружение просит несколько повременить с обращением к нации.
21 июля Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он заверил, что останется на посту главы государства до конца своего срока. Участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Новый глава государства вступит в должность после инаугурации, которая обычно проводится в январе следующего года.