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22:39, 22 июля 2024Мир

На Западе заявили о возможном госперевороте в США

Профессор Малинен заявил о госперевороте из-за отсутствия Байдена на публике
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в стране государственном перевороте. Об этом он написал в социальной сети X.

«Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот», — заявил он.

Ранее конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Бобер потребовала доказательств, что Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание «недопустимым». Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность.

При этом в Белом доме сообщили, что Байден провел в понедельник, 22 июля, несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность.

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      Марина Совина
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