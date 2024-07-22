Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Лечащий врач Байдена: симптомы COVID-19 у президента США почти полностью прошли

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти полностью прошли, сообщил лечащий врач политика Кевин О'Коннор. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме медика.

Ранее О'Коннор сообщал, что состояние здоровья американского лидера улучшается после заражения коронавирусной инфекцией, однако он продолжает страдать от кашля. Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.

18 июля организаторы конференции UnidosUS заявили, что Джо Байден заразился коронавирусом.