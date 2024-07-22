Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 22 июля 2024Мир

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Лечащий врач Байдена: симптомы COVID-19 у президента США почти полностью прошли
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти полностью прошли, сообщил лечащий врач политика Кевин О'Коннор. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме медика.

Ранее О'Коннор сообщал, что состояние здоровья американского лидера улучшается после заражения коронавирусной инфекцией, однако он продолжает страдать от кашля. Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.

18 июля организаторы конференции UnidosUS заявили, что Джо Байден заразился коронавирусом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом ответил на слухи о смерти Байдена

      Появились подробности об убившем Фарион стрелке

      В США начали распространяться слухи о смерти Байдена

      На Западе заявили о возможном госперевороте в США

      Страна-член ЕС предложила исключить Венгрию из союза

      Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России

      ВСУ атаковали дронами три автомобиля в российском регионе

      Раскрыто сделанное Трампом предложение Кеннеди-младшему

      Маск рассказал о реакции пользователей соцсети X на заявление Байдена

      Глюкоза прокомментировала скандальное выступление в Красноярске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше