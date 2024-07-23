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23:33, 23 июля 2024Моя страна

В Казанском зооботсаду отметили юбилей рыси Стефана

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Казанском зооботсаду отметили двадцатилетний юбилей рыси Стефана. Об этом сообщает местное издание «ТатарИнформ».

На размещенном сотрудниками учреждения кадра видно, что представителю семейства кошачьих подарили мясо и различные игрушки. Подарками животное поделилась со своей подругой, живущей в том же вольере. По словам работник зоопарка,
у самца рыси солидный для этого животного возраст, поэтому он не любит забавляться с игрушками.

Известно, что в природе средний срок жизни рыжей, или красной, рыси (Lynx rufus) составляет семь лет. При этом самой старой зарегистрированной дикой рыжей рыси было 16 лет, а самая старая рыжая рысь в неволе дожила до 32 лет.

Ранее сообщалось, что в Хинганском государственном заповеднике, расположенном в Амурской области, вылупились птенцы редких японских журавлей.

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      Карина Черных
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