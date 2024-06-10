В российском регионе вылупились птенцы редких журавлей

В Хинганском заповеднике вылупились птенцы японских журавлей

В Хинганском государственном заповеднике, расположенном в Амурской области, вылупились птенцы редких японских журавлей. Об этом сообщает Telegram-канал зоопарка Удмуртии.

Известно, что один из сотрудников учреждения отправил в заповедник российского региона яйца пары краснокнижных птиц, где их в дальнейшем поместили в инкубатор. Птенцы появились на свет с разницей в два дня.

«Обсохнув в брудере, они отправились в летний стационар на озере Клещенское, где будут расти с другими малышами до поздней осени», — рассказали сотрудники зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области заметили одну из самых редких птиц Северной Евразии. Уточнялось, что в заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попал черный аист, который прогуливался вдоль ручья.

