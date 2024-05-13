Самую редкую птицу Северной Евразии заметили в Калужской области

В заповеднике Калужской области заметили редкого черного аиста

В Калужской области заметили одну из самых редких птиц Северной Евразии. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, в заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попал черный аист, который прогуливался вдоль ручья. Известно, что эта птица меньше и изящнее белого аиста.

«Оперение всей верхней половины тела и груди — черное, брюха и подмышек — белое, что в полете выглядит, как белый треугольник на нижней стороне тела. А если добавить сюда ярко-красные клюв, кольцо вокруг глаз и лапы, и фиолетово-зелено-пурпурный отлив черного оперения, можно смело признать черного аиста одной из самых красивых наших птиц», — рассказали представители заповедника.

Ранее в мае катание медвежат на горнолыжном склоне попало на видео. Семья медведей прогулялась на курорте Красная Поляна в Сочи. На кадрах можно было увидеть, как медведица вместе с двумя детенышами спускается по крутому склону горы.