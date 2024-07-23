В Киеве заявили о «черном лебеде» для Украины

Депутат Дубинский: отказ Байдена от выборов станет «черным лебедем» для Украины

Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах станет «черным лебедем» для Украины, а поддержка Киева отойдет у Вашингтона на второй план. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Г-же Харрис сейчас точно не до того, у нее масса внутренних проблем, а придумать план “более мирный”, чем план Трампа, она не может, да и незачем ей это», — написал Дубинский.

Он отметил, что в Европе также начнутся «перестроения и переориентации», а украинское контрнаступление на Западе никого не будет интересовать.

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

