В ЛНР обезвредили тайник с натовским вооружением

В ЛНР росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Замаскированный тайник силовики нашли в лесополосе на окраине населенного пункта. В нем прятали вооружение стран НАТО, среди которого были польские противотанковые гранатометы и артиллерийская мина, а также более 30 единиц американских запалов VRT JWA. Помимо этого, в схроне были противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-М», три противопехотные мины, более 25 килограммов тротила и другое. Непригодные для транспортировки боеприпасы уничтожили, а остальное вооружение передали соответствующим структурам.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили схрон с оружием западного производства и боеприпасами.

