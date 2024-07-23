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10:41, 23 июля 2024Россия

В Москве в жилом доме произошел взрыв газа

Баллон с газом взорвался в квартире на севере Москвы, есть пострадавший

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Взрыв газового баллона произошел на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram со ссылкой на источник.

По словам источника, ЧП произошло в одной из квартир жилого дома по улице Санникова.

По предварительным данным, пострадал один человек. Сведений о его состоянии собеседник агентства не привел. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в подмосковной Лобне произошел взрыв газа, эпицентром которого стало подвальное помещение. Пострадали два человека — слесари, которые меняли водопроводные трубы. Они принесли в подвал газовые баллоны, которые использовали при ремонте.

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      Алан Босиков
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