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14:55, 23 июля 2024Бывший СССР

В Раде поставили ультиматум фракции Зеленского

Гончаренко: в Раде отказались обсуждать любые законы до рассмотрения запрета УПЦ
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины отказались обсуждать принятие любых законов до рассмотрения законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко заявил, что «подавляющее большинство» парламентариев поставили соответствующий ультиматум фракции президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Пока не рассмотрим законопроект о запрете московской церкви (имеется в виду УПЦ МП — прим. «Ленты.ру»), другие законопроекты мы рассматривать не будем», — подчеркнул политик.

Ранее депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием запрета УПЦ МП. Также политики вывесили плакаты с обвинениями в агентурной работе на российские спецслужбы в адрес священников.

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      Юрий Леонов
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