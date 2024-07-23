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12:29, 23 июля 2024Среда обитания

В России начнут выращивать виноград на севере

АКРА: в России начнут выращивать виноград на севере из-за жары

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России начнут выращивать виноград на северных территориях из-за сильной жары, если она станет новой температурной нормой. Об этом сообщил руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков, передает РИА Новости.

Согласно исследованиям, к концу столетия 90 процентов традиционных регионов-производителей вина исчезнет или изменится. В особенности это касается равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии. Такие перемены связаны с более частыми и долгими волнами жары, изменениями параметров влажности, цикла температур внутри года, частоты и продолжительности солнечных дней.

По словам Горчакова, то же самое происходит на юге России. По мере изменения климата будет происходить смещение благоприятных для выращивания винограда зон в более северные регионы. При этом перемены могут обернуться проблемами.

«Инвестиционный цикл в этой отрасли длинный, и на этих территориях может возникать "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами за земельные ресурсы», — объяснил Горчаков. Он добавил, что производителям винограда могут понадобиться финансовые и организационные ресурсы для дополнительного орошения, раннего сбора и сохранения урожая.

Ранее российские виноделы пожаловались на потерю 10-20 процентов урожая из-за жары.

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      Александра Качан
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