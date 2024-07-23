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11:42, 23 июля 2024Экономика

В России появились аналоги ГАИ для контроля за cамокатчиками

«Известия»: операторы кикшеринга ввели аналоги ГАИ для контроля за самокатчиками

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кикшеринговые компании ввели внутренние аналоги ГАИ, которые будут фиксировать нарушения пользователей самокатов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Патрули уже появились в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов, уточняет издание. За обнаруженные нарушения они будут выписывать россиянам штрафы: в размере 1 тысячи рублей при неспешивании на переходе и в размере 5 тысяч рублей — в случае езды вдвоем.

По словам представителя «МТС Юрент», наибольший штраф полагается в случае езды на самокате в нетрезвом виде. За это придется заплатить 100 тысяч рублей. В ряде случаев аккаунт пользователя могут заблокировать, как временно, так и бессрочно.

Составлением штрафов будут заниматься внештатные сотрудники сервисов, пояснили представители кикшеринговых фирм. Для этого им подберут локации в наиболее популярных местах: парках, набережных и рядом со станциями метро.

Ранее в Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов. Президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов объяснил такую инициативу высокой травмоопасностью данного транспорта. Самокаты не несут никакой физической нагрузки, подчеркнул он, предложив россиянам пересесть на велосипеды.

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