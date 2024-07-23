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13:49, 23 июля 2024Культура

В России снимут фильм с двойником Ди Каприо

В России снимут фильм с двойником актера Ди Каприо Александром Ясенем
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В России снимут фильм с Александром Ясенем, двойником актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает ТАСС.

Картина будет посвящена приключениям Ди Каприо в алтайской деревне. По сюжету звезда познакомится с местными жителями и русской культурой, а также найдет свою любовь. Премьера романтической комедии анонсирована на конец 2024 года.

Режиссером фильма выступит Кристина Холдеева. Над созданием картины также будут работать студенты новосибирских вузов. Для них проведут киноэкспедицию, где привлекут к монтажу, переозвучке и цветокоррекции фильма, а также другим этапам производства.

Ранее другой российский двойник Ди Каприо Роман Бурцев пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. 39-летний житель Подольска, который прославился в 2016 году благодаря своей внешности, рассказал, что его популярность стихла.

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      Мария Рюрикова
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