В России вахтовики застали в вагончике голодного хищного зверя и сняли его на видео

В ХМАО вахтовики сняли на видео забравшегося в их вагончик медведя

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вахтовики застали в жилом вагончике голодного медведя. Мужчины сняли хищного зверя на видео, которое опубликовал Ural Mash в Telegram.

На записи видно, как медведь небольших размеров выглядывает из входа в жилой блок. По словам комментирующих происходящее вахтовиков, животное вытащило из помещения еду. «Там жарко ему. Колбаску кушает», — говорит один из мужчин.

На последующих кадрах один из рабочих снимает хищника, просунувшего голову между перилами лестницы, с близкого расстояния. Судя по ролику, животное оказалось еще медвежонком. Агрессии к оператору дикий зверь не проявил.

Ранее в Мурманской области семья голодных медведей вынудила бригаду дорожных строителей бросить работу. На снятых рабочими кадрах видно вышедших к насыпи хищников, которые, предположительно, намеревались выпросить еду. Помимо этого, судя по записи, хищники пришли к месту, где отдыхают дорожники, и порылись в их вещах.