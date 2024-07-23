Госдума исключила термин «умственно отсталый» в отношении детей

В России запретили называть детей обидным словосочетанием. Госдума исключила термин «умственно отсталый» в отношении учащихся с инвалидностью, передает ТАСС.

Термин в сфере образования решили заменить на «нарушение интеллекта», так как слова «умственно отсталый» являются некорректными с точки зрения педагогики и психологии, говорится в пояснительной записке. В частности, поясняется, что эти слова ограничивают возможности успешной социализации детей с таким диагнозом.

Кроме того, предлагаемая норма регулирует защиту персональных данных детей, поскольку указанный термин определяет их с точки зрения наличия у них нарушений, препятствующих освоению образовательной программы наравне со сверстниками.

На сегодняшний день по закону образовательные организации должны создавать особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья — для них должны быть предусмотрены адаптированные образовательные программы и организовано взаимодействие с медицинскими организациями и центрами психолого-педагогической и социальной помощи.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

В 2018 году Министерство труда выступало за отказ от использования термина «инвалиды» в российском законодательстве. Однако решение тогда не прошло.

