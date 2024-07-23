В России заявили о влиянии выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

Грызлов: выход Байдена из президентской гонки повлияет на украинский кризис

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что решение главы Белого дома влечет за собой серьезные политические последствия в контексте кризиса вокруг Украины. По его словам, что на фоне нерешенных проблем в экономике Соединенных Штатов политикам будет все труднее объяснить избирателям, зачем государство тратит средства на поддержание военного конфликта в Восточной Европе.

«Отказавшись от борьбы за президентское кресло, Джозеф Байден лишил себя и партию рычагов влияния на элиты», — подчеркнул Грызлов. По его мнению, с этого момента влияние Байдена на политиков и институты как внутри Соединенных Штатов, так и на международной арене «будет стремительно снижаться».

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.