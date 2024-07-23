В Сочи ограничили работу пляжей

Администрация Сочи ограничила работу пляжей из-за непогоды

Туристам временно запретили купаться на некоторых пляжах Сочи из-за непогоды. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Уточняется, что пока работу пляжей ограничили во всех внутригородских районах. Решение о полном запрете на купание принимают, исходя из обстановки в конкретных районах.

«Спасатели оценивают ситуацию, в случае изменения обстановки предупреждают отдыхающих через громкоговорители о запрете купания, вывешивают информацию на стендах, не допускают отдыхающих к воде», — добавили в мэрии.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, градом и сильным ветром. В горных районах возможны сели, а в реках — резкий подъем уровня воды.

Ранее мощный смерч над Черным морем у берегов Сочи попал на видео. Ролик был снят в микрорайоне Мамайка.