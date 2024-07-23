В Таиланде водители такси подрались за туристов и попали на видео

The Phuket News: водители такси на Пхукете подрались за туристов

В Таиланде таксисты устроили драку из-за туристов. Конфликт попал на видео, которое публикует The Phuket News.

Инцидент произошел 20 июля на курорте Пхукет. 34-летний водитель по имени Виват рассказал, что служба такси поручила ему забрать четверых индийских туристов из отеля и отвезти их в Патонг, но иностранцы по ошибке сели в другой автомобиль.

Виват постучал в стекло машины и разозлил другого водителя. Мужчина вышел из салона, стал угрожать Вивату и вызвал его на драку. Туристы тщетно пытались успокоить водителей. Таксист вернулся к своему авто, но нападавший последовал за ним, просунул руку через пассажирское окно и ударил оппонента в лицо.

В итоге Виват все же отвез клиентов по нужному адресу, а потом обратился в полицию. Правоохранители согласились провести расследование.

На другом курорте Таиланда австралийский турист подрался с другим иностранцем и был найден без признаков жизни на пляже. Мужчина получил ножевые ранения в живот, руку и ногу.