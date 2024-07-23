Вэнс заявил об исходящей из «прокуренной комнаты» Сороса угрозе демократии в США

Вэнс: Сорос и Обама в «прокуренной комнате» решили выбросить Байдена за борт

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что демократы представляют угрозу для американской демократии. С соответствующим заявлением он выступил на митинге в штате Огайо, передает его слова Bloomberg.

«Идея выбрать кандидата от Демократической партии, потому что Джордж Сорос, Барак Обама и пара элитных демократов собрались в прокуренной комнате и решили выбросить Джо Байдена за борт... — это так не работает. Это угроза демократии», — заявил Вэнс.

По его мнению, давление лидеров демократов на Байдена является оскорблением избирателей.

Ранее Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории США. Он также обвинил вице-президента Камалу Харрис в том, что она почти четыре года скрывала правду о когнитивных способностях главы государства, который был не в состоянии исполнять свои обязанности.