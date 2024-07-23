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19:16, 23 июля 2024Культура

Вера Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России

Певица Вера Брежнева заявила, что потеряла стабильность с отъездом из России

Фото: Екатерина Чеснокова. / РИА Новости

Украинская певица и актриса Вера Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России. Своими переживаниями она поделилась в интервью для YouTube-канала Woman Insight.

Артистка заявила, что потеряла стабильность, покинув страну, где у нее было много «внешних источников поддержки». «Оказалось, что без этих опор я сама рухнула. Таким образом, я распалась на кусочки и потерялась», — призналась Брежнева.

Звезда рассказала, что развод с продюсером Константином Меладзе заставил ее поменять взгляды на жизнь. Брежнева пояснила, что ей пришлось учиться слушать себя и изучать свои желания и потребности.

Ранее стало известно, что Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Организаторы выступлений исполнительницы заявили, что певица часто бывает в России, а новости, что она финансирует Вооруженные силы Украины, не более чем слухи.

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      Мария Рюрикова
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