VK Education пригласил российских школьников в бесплатный онлайн-лагерь «IT-дайвинг»

VK Education открыл набор на летнюю смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг»

VK Education пригласил российских школьников на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг». Она пройдет с 5 по 18 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Принять участие в программе смогут ученики 7-11 классов. Под руководством экспертов VK они погрузятся в перспективные IT- и digital-направления — машинное обучение, разработку, креатив, управление проектами и продуктами.

Онлайн-лагерь пройдет в четыре смены во время школьных каникул. Каждая из смен будет состоять из открытой и закрытой частей. В рамках первой из них, доступной всем желающим в сообществе во «ВКонтакте», школьники познакомятся с востребованными цифровыми направлениями и экспертами VK, а также попробуют себя в роли IT- и digital-специалистов.

За участие в развлекательных и образовательных активностях учащимся будут начисляться баллы. Те, кто наберет достаточное количество, смогут попасть на закрытую часть программы. После прохождения профориентационного тестирования их ждет работа над кейсами в выбранном направлении, а также обратная связь и мастер-классы от экспертов VK. Школьники, успешно прошедшие программу, получат сертификаты и мерч от VK Education.

«Мы перезапустили "IT-дайвинг" в новом формате — теперь это не просто онлайн-практика, а настоящий профориентационный онлайн-лагерь. Школьники смогут участвовать в проекте четыре раза за год и попробовать себя в различных профессиях из востребованных направлений. Это хороший сценарий для каникул», — резюмировала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Ранее «ВКонтакте» и «Учеба.ру» провели бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления», призванный помочь выпускникам российских школ с выбором будущей профессии.