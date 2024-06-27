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09:32, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

«ВКонтакте» и «Учеба.ру» проводят бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Социальная сеть «ВКонтакте» и образовательный сервис «Учеба.ру» предложили выпускникам российских школ помощь с выбором будущей профессии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До 2 июля они проводят бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления», в рамках которого проходят онлайн-экскурсии, вебинары, лекции и консультации. Зарегистрироваться на мероприятие могут выпускники и школьники 8-11-х классов.

Помогает им в поступлении чат-бот «ВКонтакте». В нем каждый пользователь может получить индивидуальную подборку вузов и колледжей по количеству баллов ЕГЭ и желаемому направлению. Также там можно найти инструкцию по подаче документов и правилам приемной кампании 2024 года.

В «VK Видео» абитуриентам доступны онлайн-экскурсии по учебным заведениям и вебинары. На прямых эфирах участники марафона получат возможность задать вопросы представителям приемных кампаний. Также выпускники смогут узнать про бесплатные программы VK Education, которые будут полезны для старта карьеры в IT и digital.

Кроме того, в рамках онлайн-марафона школьникам и их родителям предоставят подборку сообществ вузов-участников, где можно будет посмотреть детальную информацию о поступлении, почитать о студенческой жизни и других учебного процесса.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в 2024 году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом около 30 тысяч из них отдадут выпускникам школ новых регионов.

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