Власти Молдавии заявили о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Вице-премьер Молдавии: мы завершим переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Молдавия должна завершить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) к 2028 году. Такое заявление сделала вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова, передает РИА Новости.

«Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года», — заявила чиновник. По ее словам, государства организации и европейские институты оптимистично настроены и открыты для вступления Молдавии в ЕС в 2030 году.

Ранее стало известно, что Молдавия перешла к второму этапу переговоров по присоединению к ЕС. Уточняется, что в республике находится делегация Еврокомиссии (ЕК), которая проводит встречи с молдавскими чиновниками. По ее словам, Кишинев приступил к двустороннему скринингу.