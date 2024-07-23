Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:05, 23 июля 2024Бывший СССР

Власти Молдавии заявили о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Вице-премьер Молдавии: мы завершим переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия должна завершить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) к 2028 году. Такое заявление сделала вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова, передает РИА Новости.

«Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года», — заявила чиновник. По ее словам, государства организации и европейские институты оптимистично настроены и открыты для вступления Молдавии в ЕС в 2030 году.

Ранее стало известно, что Молдавия перешла к второму этапу переговоров по присоединению к ЕС. Уточняется, что в республике находится делегация Еврокомиссии (ЕК), которая проводит встречи с молдавскими чиновниками. По ее словам, Кишинев приступил к двустороннему скринингу.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Названы три самые популярные для путешествий россиян страны Европы

      Россиянин отправился на СВО взамен сына

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше