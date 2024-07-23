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16:27, 23 июля 2024Забота о себе

Врач назвал три простых правила профилактики деменции

Врач Тарасов назвал снижение давления простым способом профилактики деменции

Фото: CDC / Unsplash

Соблюдение трех простых правил помогает в профилактике деменции, заявил главврач челябинской областной клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. Его слова приводит URA.RU.

«По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией вырастет с 50 миллионов до 152 миллионов. (...) Чтобы не пополнить эту печальную статистику, надо снижать артериальное давление», — раскрыл доктор первое правило. По его словам, риск старческого слабоумия снижается, если человек поддерживает давление на уровне 120 миллиметров ртутного столба.

Также для профилактики деменции он порекомендовал качественный ночной отдых. Третьим правилом Тарасов назвал прием назначенных врачом витаминов группы В, витамина D, цинка и железа, а также нужно употреблять в пищу сложные углеводы.

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      Александра Лисица
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