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16:19, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали повышающие риск деменции факторы

Врач Малышева заявила, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

Фото: Evelyn Hockstein / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам факторы, которые могут привести к деменции. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, в Китае было проведено масштабное исследование, которое показало, что отсутствие физической активности может спровоцировать деменцию. У людей с сидячим образом жизни риск развития старческого слабоумия на 30 процентов выше, чем у тех, кто много двигается, заявила врач.

Продеус добавил, что деменция может возникнуть у людей, которые мало обучаются. «Чем дольше ты учишься и чем раньше начинаешь этот процесс, тем ниже твои риски (...) иметь деменцию», — подчеркнул иммунолог.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» предупредила о привычке, приводящей к очень высокому риску рака. По ее словам, онкологическое заболевание может возникнуть из-за недостаточного потребления воды.

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      Олег Давыдов
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