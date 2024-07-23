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09:06, 23 июля 2024Силовые структуры

Выходец из Средней Азии развратил маленькую россиянку

В Амурской области суд арестовал выходца из Средней Азии за развращение ребенка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Амурской области суд арестовал выходца из Средней Азии, имеющего российское гражданство, за развращение 11-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 19 июля в магазине поселка Новобурейский обвиняемый совершил преступление в отношении маленькой россиянки. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 27-летнего местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю незнакомую девочку.

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      Варвара Митина
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