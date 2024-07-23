Захарова: транзит нефти через Украину стал кнопкой манипуляции Зеленского

Украина использует транзит энергоресурсов через свою территорию в качестве «кнопки манипуляции». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Транзит энергоресурсов стал для киевского режима буквально вот такой кнопкой манипуляции людьми, странами, народами и так далее», — рассказала она. Также дипломат отметила, что страны Запада должны были остановить такую политику Владимира Зеленского, но на деле они только поощряли ее. По ее словам, эта политика, стимулируемая Вашингтоном, переросла в «настоящий терроризм международного размера».

Ранее стало известно, что остановка транзита российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины позволила этим странам запустить консультации в Еврокомиссии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что в этом случае имеет место нарушение соглашения между Киевом и Евросоюзом в той части, где говорится об обязательстве Украины не препятствовать поставкам энергоносителей через ее территорию.

