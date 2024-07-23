Залужный впервые выступил публично после нового назначения

Залужный впервые выступил публично в RUSI после назначения послом в Британии

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые выступил публично после своего нового назначения послом Великобритании. Он произнес речь в британском оборонном институте RUSI, текст размещен в Telegram-канале дипломата.

«Обсуждались критические вопросы безопасности, в частности вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем», — написал Залужный.

По его словам, в связи с угрозой возникновения новых войн население западных стран должно «отказаться от целого ряда свобод ради выживания».

«Современные войны, к сожалению, тотальны. Они нуждаются в усилиях не только армии, но и общества в целом. Мобилизовать общество могут и должны политические деятели», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Он выступил с предложением к Западу использовать Украину как полигон для испытаний новых вооружений и технологий, поскольку сама страна в нынешних условиях не способна сама их производить в больших масштабах. У других стран при всем финансировании нет прикладного и практического поля, отметил Залужный, напомнив, что время работает против них.

Кроме того, украинский посол назвал угрозой «само существование России».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник назвал капитуляцию властей Украины (а не самой страны) решением конфликта с РФ. Этот вариант он счел единственным, так как нынешнее руководство республики не способно вести диалог с российскими властями.